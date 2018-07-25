На армяно-турецкой границе задержали 5 нарушителей - граждан Исламской Республики Афганистан

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали 5 нарушителей на армяно-турецкой границе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения.

Российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда, пресекли деятельность преступной группы, которая пыталась незаконно проникнуть в Армению.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны 5 граждан Исламской Республики Афганистан. Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.