СМИ: посол Сальвадора в Боливии умерла после нескольких отказов в медицинской помощи

Посол Сальвадора в Боливии Мадделине Ванесса Брисуела Аревало умерла от инсульта после того, как несколько медицинских учреждений отказались принять ее. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Pagina Siete со ссылкой на советника-посланника дипломатической миссии Марту Васкес.

"Дело в том, что она обращалась за помощью в примерно семь клиник, но они не хотели оказывать ей помощь, говорили, что у них нет мест, что они не могут принять", - сказала она изданию.

По словам Васкес, Аревало обратилась в первую больницу в ночь на пятницу на прошлой неделе. В конечном счете ее приняли в клинике при Университете Франса Тамайо. Как отметили в медицинском учреждении, к ним посол поступила уже "в сложном состоянии". В понедельник она умерла.

Во вторник в здании МИД Боливии Аревало посмертно наградили орденом Освободителя Симона Боливара. На церемонии присутствовал президент Боливии Эво Моралес, который выразил свои соболезнования в связи со смертью посла.