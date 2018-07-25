На ул.Арташисян прогремел взрыв: Дополнено

Служба спасения "911" МЧС Армении 25-го июля в 10:28 получила сигнал о том, что в доме по адресу ул.Арташисян, 72 произошел взрыв, и необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место происшествия выехало два боевых расчета отряда пожарно-спасательной службы МЧС, отряд спасателей Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения с группами оперативного и чрезвычайного реагирования Национального центра кризисного управления, а также инструктор психологической поддержки.



Ин формация последует.

11:46 – Пострадавшие С.Х. (1990 г.р.) госпитализирован в МЦ «Астхик», С.Х. (1972 г.р.) – в МЦ «Св.Богоматери», Э.Х. (1987 г.р.) доставлен в МЦ «Эребуни».

12:07 – Начальник управления службы спасателей Шенгавитского района Агарон Геворгян сказал в беседе с «Арменпресс», что все пострадавшие – сотрудники цеха.