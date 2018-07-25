AFP: по меньшей мере 32 человека погибли на юге Сирии в результате серии терактов

По меньшей мере 32 человека погибли, десятки получили ранения в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, теракты были организованы группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районах, находящихся под контролем правительства страны.

Ранее информационное агентство SANA сообщило, что мощный взрыв прогремел в среду в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии. По его данным, террорист-смертник совершил самоподрыв в районе рынка.



