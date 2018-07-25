В ряде кварталов Еревана будет прекращено газоснабжение

ЗАО «Газпром-Армения» сообщает, что в связи с техническими работами на действующей линии газопровода с 9:00 26-го июля до 20:00 27-го июля будет прекращено газоснабжение в домах по адресам ул. Алабяна 22а, 22б, 24, 26, 28, 30, 34, 34а, 36, 38, 48, ул.братьев Алиханян, с 1-го 8-го номеров, ул. Маргаряна, 7, ул. Микояна, 2/2, прилегающих частных домов, села Давиташен и пр. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Газпром-Армения».

ЗАО «Газпром-Армения» просит прощения у потребителей и просит их соблюдать правила безопасности газопользования.

Для дополнительной информации можно позвонить по телефону 1-04.