NYT: Трамп пришел в ярость, увидев, что телевизор его супруги показывает CNN

Президент США Дональд Трамп в ходе своей недавней поездки за рубеж отчитал помощников за то, что они включили телеканал CNN на личном телевизоре его супруги Меланьи, расположенном на борту президентского самолета. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее данным, инцидент произошел во время одного из перелетов в ходе недавней зарубежной поездки Трампа. После того, как президент США заметил, что расположенный в салоне самолета телевизор, который обычно смотрит его супруга, показывает CNN, он пришел в ярость, сообщает The New York Times. Глава государства накричал на своих помощников, обвинив их в том, что они нарушили одно из его требований, согласно которому все телевизоры на борту должны показывать телеканал Fox News, пишет издание.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент США утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая газету The New York Times, производят так называемые "фейковые новости", публикуя недостоверную информацию.

Президент США, по сообщениям СМИ, регулярно смотрит Fox News, а также поддерживает приятельские отношения с некоторыми его сотрудниками. Кроме того, Трамп чаще всего дает интервью журналистам именно этого телеканала.