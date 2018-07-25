Трамп предложил ЕС одновременно с США отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий

Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующую запись президент сделал в Twitter.

Представители "Евросоюза завтра [25 июля] приедут в Вашингтон, чтобы обсудить торговую сделку", написал Трамп. "У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!" - предложил глава государства.

По мнению президента, такие меры приведут к "свободному рынку и справедливой торговле". "Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут [идти на такой шаг]!" - выразил уверенность Трамп.

Президент США проведет 25 июля в Вашингтоне переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Многие эксперты рассматривают эту встречу как последний шанс для предотвращения полномасштабной торговой войны между США и ЕС. Ранее официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас сообщил, что на переговорах с Трампом Юнкер не намерен делать каких-либо конкретных предложений по взаимной торговле. Он напомнил, что позиция ЕК заключается в защите принципа свободной и открытой торговли.

В свою очередь во вторник официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил журналистам, что президент на встрече поднимет темы торговли и борьбы с терроризмом.



