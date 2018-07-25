Руководитель службы Госконтроля прокомментировал проблемы с вывозом мусора в Ереване

По следам многочисленных жалоб жителей, сотрудники службы Госконтроля рассмотрели проблемы с вывозом мусора в Ереване. Как передает «Арменпресс», руководитель службы Госконтроля Давид Санасарян прокомментировал проблемы с вывозом мусора в Ереване на своей странице в Facebook. Он сообщил, что состоялось совещание с участием руководителя компании «Санитек» и сотрудниками соответствующих служб мэрии Еревана. Был выделен ряд вопросов, препятствующих должной организации вывоза мусора в Ереване. С целью определения объективности указанных причин, было проведено обследование на местах.

Компания «Санитек» обязалась восстановить планомерную уборку мусора, отремонтировать свою технику, увеличить число баков для мусора, приобрести новые машины.