На улице Давид-Бека произошло ДТП: есть пострадавший

В 22:58 24-го июля в службе «911» получили сигнал о том, что около дома 76 на улице Гаджегорцнери произошло ДТП: есть пострадавший. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехал боевой расчет. Выяснилось, что на улице Давид-Бека произошло ДТП: автомобиль марки «ЗИЛ» (водитель Б.М., 1974 г.р.) выехал с проезжей части и, повредив 8 деревьев, налетел на стену ресторанного комплекса «Партез», повредив при этом стену и 2 окна.

Врачи скорой помощи оказали водителю первую помощь, от госпитализации он отказался.