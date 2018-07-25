Европейские индексы - 24-07-18

МОСКВА, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.12% и составил 12689.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.04% и составил 5434.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.70% и составил 7709.05 пункта, а российский RTSI вырос на 1.23% и составил 1143.81 пункта.