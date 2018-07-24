После перерыва в почти 60 лет на сцене Большого театра Москвы представлен  балет «Гаянэ» Арама Хачатуряна

Национальный Академический театр оперы и балета имени А.Спендиаряна на исторической сцене Большого театра России представил балет А. Хачатуряна «Гаянэ»

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, после перерыва в почти 60 лет, 24 июля 2018 года, на исторической сцене Большого театра Москва увидела балет «Гаянэ» А.И. Хачатуряна.

Показ балета посвящен 100-летию Первой Республики Армения, 2800-летию Еревана и 115-летию великого композитора. На столь долгожданном и значимом для армянской культуры событии присутствовали супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, директор СНБ Армении Артур Ванецян и министр культуры Армении Лилит Макунц.

До начала спектакля выступили посол Армении в России Вардан Тоганян, министр культуры РФ Владимир Мединский и художественный руководитель Национального Академического театра оперы и балета Армении имени А.Спендиаряна Константин Орбелян.

«Балет «Гаянэ» - это история большой любви, преданности, подвигов честных и трудолюбивых людей. Именно такими были наши отношения все эти годы. А знаменитый танец саблями Арама Ильича - это олицетворение непоколебимого духа нашего народа, всплеска эмоции, энергии, которая направлена исключительно на созидание. И этот всплеск сегодня и сейчас на этой сцене должен воодушевлять нас на более энергичное, всесторонне и глубокое развитие наших отношении с Россией», - заявил посол Армении в России, выступая со сцены театра.

Инициаторами и организаторами мероприятия выступили посольство Республики Армения в Российской Федерации и Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской церкви. Не случайно, что именно этот балет был выбран для показа на легендарной сцене. Первым постановку жемчужины Хачатуряна осуществил Ленинградский академический театр оперы и балета им. Кирова в годы войны (1942 г.), находясь в эвакуации в Перми.

Над первой постановкой работали дирижер П.Фельд, балетмейстер Н.Анисимова и знаменитый сценограф Н.Альтман. В роли Гаянэ были заняты прекрасные балерины Н.Дудинская и Т.Вячеславова. В их великолепном исполнении через весь спектакль рефреном проходил образ главной героини. О постановке: Балет «Гаянэ» - один из лучших спектаклей театра оперы и балета Армении, созданный в 1974 году живой легендой армянского балета, выдающимся танцором, балетмейстером, народным артистом РА Виленом Галстяном (он же и автор либретто).

В музыке Хачатуряна балетмейстер в первую очередь ищет основу для создания народного характера, обобщенного до символа, не ограничиваясь лежащей на поверхности этнографической достоверностью, стараясь глубже проникнуть в композиторский замысел. Он тонко чувствует стиль хачатуряновского творения, его яркую национальную характерность, огненный темперамент и богатство мелодического языка и в соответствии с этим выстраивает весь спектакль. Богатейший арсенал классического танца он органично сочетает с характерными особенностями армянского национального танца. В юбилейном спектакле приняли участие Симфонический оркестр Национального академического театра оперы и балета им. А Спендиаряна, под управлением заслуженного артиста России Константина Орбеляна и Атанеса Аракеляна, балетная труппа театра, ведущие солисты - заслуженный артисты РА Рубен Мурадян, Сюзанна Пирумян, Мери Оганесян, солисты театра Сона Варданян, Ваагн Маргарян, Размик Марукян. Директор балетной труппы театра, заслуженный деятель искусств РА Армен Григорян. Продюсером проекта выступил Карен Хачатрян.