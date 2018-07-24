Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-07-18

ЕРЕВАН, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 июля, курс доллара США сократился на 0.19 драмa и составил 480.81 драм. Курс евро сократился на 0.32 драмa и составил 562.21 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.66 драм. Курс британского фунта сократился на 0.44 драмa и составил 630.63 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 66.24 драмa и составила 18935.77 драм. Цена серебра выросла на 1.68 драмa и составила 239.37 драм. Цена платины выросла на 72.26 драмa и составила 12815.01 драм.