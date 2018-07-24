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Азиатские индексы - 24-07-18


ТОКИО, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.51% и составил 22510.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.47% и составил 1746.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.61% и составил 2905.56 пункта, а HANG SENG вырос на 1.44% и составил 28662.57 пункта.




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