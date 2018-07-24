На боевой оборонительной позиции обнаружен труп срочного военнослужащего

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей министерства обороны Армении, дислоцированной в юго-западном направлении, 24 июля, в районе 15:30 часов, обнаружен труп рядового Жорика Петросяна (1999 года рождения) с огнестрельным ранением в области головы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам