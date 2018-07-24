Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

На боевой оборонительной позиции обнаружен труп срочного военнослужащего


На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей министерства обороны Армении, дислоцированной в юго-западном направлении, 24 июля, в районе 15:30 часов, обнаружен труп рядового Жорика Петросяна (1999 года рождения) с огнестрельным ранением в области головы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации