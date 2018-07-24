Президент Армении присутствовал на мероприятии, посвященном 100-летию Армянского всеобщего гимнастического союза

Президент Армении Армен Саркисян в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна присутствовал на мероприятии, посвященном 100-летию Армянского всеобщего гимнастического союза. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.