Проходит заседание партии “Гражданский договор”: присутствиет Никол Пашинян

В штаб-квартире партии “Гражданский договор” во главе с премьер-министром Николом Пашиняном началось заседание управления партии. Как сообщает Арменпресс, заместитель министра труда и по социальным вопросам Заруи Батоян сообщила журналистам, что вопрос о кандидате мэра не будет обсуждаться.

«Мы будем говорить о выдвинутых кандидатах, поскольку было объявлено, что кандидаты могут зарегистрироваться и подавать заявки, но вопрос выбора будет обсужден не сегодня», - сказала Батоян, добавив, что в числе кандидатов она, Ален Симонян, актер Айк Марутян и советник премьер-министра Србуи Казарян.