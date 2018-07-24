Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

Проходит заседание партии “Гражданский договор”: присутствиет Никол Пашинян


В штаб-квартире партии “Гражданский договор” во главе с премьер-министром Николом Пашиняном началось заседание управления партии. Как сообщает Арменпресс, заместитель министра труда и по социальным вопросам Заруи Батоян сообщила журналистам, что вопрос о кандидате мэра не будет обсуждаться.

«Мы будем говорить о выдвинутых кандидатах, поскольку было объявлено, что кандидаты могут зарегистрироваться и подавать заявки, но вопрос выбора будет обсужден не сегодня», - сказала Батоян, добавив, что в числе кандидатов она, Ален Симонян, актер Айк Марутян и советник премьер-министра Србуи Казарян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации