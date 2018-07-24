Великобритания продолжит сотрудничество с министерством обороны Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 24 июля принял посла Великобритании в Армении Джудит Фарнворт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и Великобритании в сфере обороны. Министр обороны Армении придал важное значение основным сферам двустороннего сотрудничества, которые касаются консультативной помощи, военного образования и др. Он также подчеркнул важность проведения регулярного военно-политического диалога между соответствующими должностными лицами в сфере оборонной политики и сотрудничества двух стран.

В свою очередь посол Великобритании сказала, что министерство обороны Великобритании продолжит сотрудничество и подтвердит готовность оказать консультационную поддержку по направлениям, представленным министерством обороны Армении, в том числе в области законодательства о государственных закупках.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности.