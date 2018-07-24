Никол Пашинян присутствовал на посвященном 100-летию Армянского всеобщего гимнастического союза мероприятии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна присутствовал на мероприятии, посвященном 100-летию Армянского всеобщего гимнастического союза.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр поздравил всех членов Армянского всеобщего гимнастического союза по случаю 100-летнего юбилея и посчитал символичным тот факт, что юбилейное мероприятие проходит во время драматических политических событий в Республике Армения.

“Позвольте мне сказать, что состоявшаяся недавно в Армении ненасильственная, бархатная, народная революция воплотила в жизнь лозунг Армянского всеобщего гимнастического союза: “Поднимайся и подними”. Что произошло в Республике Армения? Бедный, поникший гражданин встал, поднялся и поднял свою родину, имя своей родины, свой статус на своей родине, и сегодня гражданин Республики Армения твердо стоит на ногах с прямым позвоночником и гордым взглядом. Это очень важное достижение, но это еще не все, чего мы хотим достичь.

Мы должны продолжать реализацию нашего общего девиза и продолжать подниматься и поднимать нашу родину. Недостаточно того, что сегодня гражданин Республики Армения твердо встал на ноги и поднял авторитет своей страны и государства.

Мы надеемся, что гражданин Армении продолжит свой путь, будет развиваться, парить, летать, долетит до уровня наших национальных и государственных мечтаний. Мы сегодня призываем всех, дорогие соотечественники, давайте вместе, всей нацией поднимемся и поднимем, мы приглашаем наших предпринимателей из диаспоры в Республику Армения, чтобы они смогли поднимать и подниматься на своей родине, поднимать своим гражданским сознанием, осознанием своих обязательств перед законом, и подниматься в рамках своих личных, командных, деловых достижений. Мы сегодня призываем служащих государственной системы управления Республики Армения, говорим: “Поднимитесь и поднимите нашу родину, поднимитесь в своей службе, не в личных достижениях, а в личном служении нашей родине и нашему народу”. И мы хотим констатировать, что рост каждого из нас должен поднимать, а не опускать других, не бросать наших других соотечественников в отчаяние и не выводить на путь эмиграции.

Армянский всеобщий гимнастический союз сыграл очень важную роль в истории нашего народа и продолжает развивать гимнастические и спортивные традиции среди армянского народа, продолжает свою миссию по сохранению армянской идентичности.

Символично, что 100-летие основанного в Константинополе Армянского всеобщего гимнастического союза отмечается в столице независимой и свободной Армении. Это также символизирует наше понимание будущего.

Как Армянский всеобщий гимнастический союз поднялся из константинопольских степей к Республике Армения за последние 100 лет, в прямом и переносном значении этого слова, так и мы приглашаем каждого представителя армянского народа подняться в Армению и поднять Армению. Это миссия, которая объединяет нас и в этой миссии мы обязательно должны победить.

И, следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении”.