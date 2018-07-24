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Военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение


В одной из воинских частей министерства обороны Армении 24 июля 2018 года, в районе 15:00, в результате огнестрельного ранения скончался солдат Жора Ваагнович Петросян.

Как сообщает Арменпресс, по предварительным данным, военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в результате нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 373 УК Армении (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, повлекшее по неосторожности смерть человека).




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