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Обнаруженные у Манвела Григоряна автомобили были на балансе Армии обороны Арцаха


Специальная следственная служба Республики Армения предоставила информацию по уголовному делу о Манвеле Григоряне, отметив, что никогда не сообщалось о том, что обнаруженные у Григоряна автомобили были на балансе у Армии обороны Арцаха. 

Как сообщает Арменпресс, ССС отмечает, что ранее сообщалось о том, что некоторые автомобили были пожертвованы меценатами министерству обороны Арцаха, однако так и не дошли до адресата и были обнаружены в автопарке Григоряна. Было выяснено, что эти автомобили были зарегистрированы на имена близких Григоряну людей.




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