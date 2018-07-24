Обнаруженные у Манвела Григоряна автомобили были на балансе Армии обороны Арцаха

Специальная следственная служба Республики Армения предоставила информацию по уголовному делу о Манвеле Григоряне, отметив, что никогда не сообщалось о том, что обнаруженные у Григоряна автомобили были на балансе у Армии обороны Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, ССС отмечает, что ранее сообщалось о том, что некоторые автомобили были пожертвованы меценатами министерству обороны Арцаха, однако так и не дошли до адресата и были обнаружены в автопарке Григоряна. Было выяснено, что эти автомобили были зарегистрированы на имена близких Григоряну людей.