Первый вице-премьер Армении затронул возможную встречу Пашиняна и Трампа

Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян 24 июля на своей странице в социальной сети Facebook затронул возможную встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

“Премьер-министр Пашинян в сентябре в рамках предстоящего визита примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и конгрессмены посчитали целесообразным в рамках визита организовать встречу Пашинян-Трамп, в связи с чем в Конгрессе начали сбор подписей и направляют письмо президенту Трампу. Вопрос был поднят конгрессменами, и мы заверили, что возможность встречи обсуждается”, - сказал первый вице-премьер.

Как сообщает Арменпресс, он также затронул обстоятельства выхода Армении из программы “Вызовы тысячелетия”: “До нашего визита Всемирный банк изменил рейтинг Армении со стран с низким средним доходом до стран с высоким средним доходом, в то время как программа “Вызовы тысячелетия” предусмотрена для стран, которые не достигли высокого среднего дохода”.

Следовательно, Армения не соответствует критериям программы. По словам Мирзояна, сейчас некоторые официальные лица США даже не знают, как действовать в нынешней ситуации.

Он отметил, что необходимо подумать о новом механизме, с помощью которого Соединенные Штаты смогут поддержать демократию Армении.

Мирзоян также рассказал о целях своего визита в Соединенные Штаты. Основная цель заключлась в участии в политическом форуме устойчивого развития на высоком уровне и презентации национального добровольного доклада об Армении. В рамках этого мероприятия были предусмотрены два других мероприятия.

Армянская делегация провела также ряд встреч, в ходе которых были обсуждены отношения между двумя странами.