Председатель Национального Собрания Армении направил соболезнование председателю парламента Греческой Республики
18:02, 24 Июль, 2018
Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнование председателю парламента Греческой Республики Николаосу Вуцису.
Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании говорится:
“Ваше Превосходительство,
с глубокой болью узнал о многочисленных человеческих жертвах вследствие лесного пожара в районе Аттики. От имени НС РА и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам и близким погибших.
Выражаем нашу поддержку братскому народу Греции, разделяя горе родных погибших, а раненым желаем скорейшего выздоровления”.