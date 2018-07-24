Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

Председатель Национального Собрания Армении направил   соболезнование председателю парламента Греческой Республики


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил   соболезнование председателю парламента Греческой Республики Николаосу Вуцису.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

с глубокой болью узнал о многочисленных человеческих жертвах вследствие лесного пожара в районе Аттики. От имени НС РА и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам и близким погибших.

Выражаем нашу поддержку братскому народу Греции, разделяя горе родных погибших, а раненым   желаем скорейшего выздоровления”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации