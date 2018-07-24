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Бако Саакян провел встречи с группой активистов Арцахского движения и представителями сферы государственного управления


В рамках консультаций по внутри- и внешнеполитическим вопросам президент Республики Арцах Бако Саакян 24 июля встретился с группой активистов Арцахского движения и представителями сферы государственного управления. Об сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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