В правительстве стартовали работы по разработке государственного бюджета Республики Армения на 2019 год. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в частности, министерства и другие государственные органы представляют свои предложения по предварительной версии текстовой части законопроекта Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год”. Проект государственного бюджета на 2019 год разрабатывается в формате программного бюджетирования.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что необходимо сделать основной акцент на содержание программ, и отметил важность увеличения эффективности бюджетных расходов.