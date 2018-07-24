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Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Греции


Президент Республики Армения Армен Саркисян 24 июля направил телеграмму соболезнования президенту Греции Прокопису Павлопулосу по поводу разрушительных пожаров в пригороде Афин, ставших причиной многочисленных человеческих жертв. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Греции, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, а семьям жертв - стойкости и мужества.


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