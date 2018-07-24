Армия обороны Арцаха может парализовать экономику Азербайджана: Левон Мнацаканян

Армия обороны Арцаха может парализовать экономику Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал в Степанакерте 24 июля министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян. Отвечая на вопрос о возможности бомбардировки в случае необходимости Мингечаурского водохранилища, министр подчеркнул: «У нас есть возможность парализовать экономику Азербайджана, но пока не вижу повода для этого».

Оружие же, приобретенное Азербайджаном у Израиля, это оперативно-тактические ракеты, которые работают на расстоянии 300 км. «Подобное оружие имеем и мы, у нас есть и возможность поражать его», - отметил Мнацаканян.