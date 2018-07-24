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В «Кэтрин-Групп» и еще в трех компаниях назначены комплексные налоговые проверки


В занимающейся импортом тропических фруктов комании «Кэтрин-Групп» и еще в трех аффилировнных компаниях - «Максфрут», «Фрут-Уорлд», «Мелатропик», еще в мае сего года были назначены комплексные налоговые проверки, в результате чего указанные компании дополнительно уплатили в бюджет около 600 млн драмов. на основании этого по уголовному делу, расследуемому в КГД, 16-го мая было принято решение не осуществлять в отношении указанных компаний уголовное преследование, и прекратить дело на основании восполнения причиненного бюджету ушерба. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Сейчас же принято решение о возобновлении уголовного дела, и в занимающейся импортом тропических фруктов комании «Кэтрин-Групп» и еще в трех аффилировнных компаниях - «Максфрут», «Фрут-Уорлд», «Мелатропик», назначены комплексные налоговые проверки.

Расследование продолжается.


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