В «Кэтрин-Групп» и еще в трех компаниях назначены комплексные налоговые проверки

В занимающейся импортом тропических фруктов комании «Кэтрин-Групп» и еще в трех аффилировнных компаниях - «Максфрут», «Фрут-Уорлд», «Мелатропик», еще в мае сего года были назначены комплексные налоговые проверки, в результате чего указанные компании дополнительно уплатили в бюджет около 600 млн драмов. на основании этого по уголовному делу, расследуемому в КГД, 16-го мая было принято решение не осуществлять в отношении указанных компаний уголовное преследование, и прекратить дело на основании восполнения причиненного бюджету ушерба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Сейчас же принято решение о возобновлении уголовного дела, и в занимающейся импортом тропических фруктов комании «Кэтрин-Групп» и еще в трех аффилировнных компаниях - «Максфрут», «Фрут-Уорлд», «Мелатропик», назначены комплексные налоговые проверки.

Расследование продолжается.