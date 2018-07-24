В июне и в июле число пожаров в Армении выросло

В Армении в первой половине 2018 года было зарегистрировано 6072 чрезвычайных происшествия, из которых 59,4% были техногенными, 38,2% – социально-биологическими и 2,5% – природными. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 24 июля сообщил руководитель Национального центра кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, полковник Спасательной службы Ованес Хангельдян.

По его словам, число несчастных случаев за первое полугодие этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличилось на три. За это время в результате чрезвычайных происшествий погибло 164 человека. В указанный период Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении смогло спасти 116 человек.

«В общей структуре чрезвычайных происшествий и инцидентов основная доля приходится на ДТП, пожары и отравления. Всего 92,1%», - пояснил Хангельдян.

При этом большинство дорожно-транспортных происшествий обусловлено человеческим фактором: превышением скорости, вождением в нетрезвом виде и эксплуатацией автомобилей, находящихся в неисправном состоянии. В сравнении с первым полугодием 2017 года за тот же период этого года число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 212. Возросло число погибших и пострадавших в результате ДТП.

Говоря же о пожарах, Ованес Хангельдян подчеркнул, что в сравнении с первым полугодием прошлого года в этом году их число сократилось на 7,7%, однако в июне и в июле наметилась динамика к росту.

«В прошлом году в июне и до 20-го июля было зарегистрировано 532 пожара, в этом году – уже больше 650. За несколько недель июля мы видим серьезный скачок. Призываем наших граж дан осторожнее обращаться с огнем, любая искра может стать причиной несчастного случая»,- сказал он.