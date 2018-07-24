Иран примет контрмеры, если США заблокируют экспорт иранской нефти

Тегеран ответит равными контрмерами в случае, если США попытаются заблокировать экспорт нефти из Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил во вторник официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Гасеми.

"Если Америка захочет сделать серьезный шаг в этом направлении, это, несомненно, встретит реакцию и равные ответные меры из Ирана", - приводит слова Гасеми агентство Reuters.

Ранее Корпус "стражей исламской революции" (элитное подразделение иранских ВС) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны, если США продолжат санкционную политику в отношении Ирана. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.