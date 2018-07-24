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Возбуждено уголовное дело по поводу ограбления дома судьи Апелляционного суда Армении


В ереванском управлении СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу ограбления дома судьи Апелляционного суда Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Один из жителей дома, расположенного по улице Царав Ахпюра, 23 июля в 22:30 сделал в полиции сообщение о том, что в тот же день в период с 08։30 до 21։30 неизвестный (или неизвестные), вскрыв замок двери его дома, проникли внутрь, где украли золотые и серебряные украшения на несколько миллионов драмов. 

Указанный дом принадлежит Сергею Марабяну, который работает в Апелляционном суде в качестве судьи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК Армении,

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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