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Ситуация на передовой спокойная, случаев нарушения режима прекращения огня стало намного меньше


Азербайджан снизил количество нарушений режима прекращения огня до рекордного уровня. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, комментируя ситуацию на передовой.

По его словам, что касается режима прекращения огня, то наблюдается резкое снижение, приэтом, наб;юдаются, в основном, случаи нарушений режима прекращения огня из стрелкового оружия.




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