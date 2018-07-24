Ситуация на передовой спокойная, случаев нарушения режима прекращения огня стало намного меньше

Азербайджан снизил количество нарушений режима прекращения огня до рекордного уровня. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, комментируя ситуацию на передовой.



По его словам, что касается режима прекращения огня, то наблюдается резкое снижение, приэтом, наб;юдаются, в основном, случаи нарушений режима прекращения огня из стрелкового оружия.