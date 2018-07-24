Источник: ЕК активирует механизм гражданской обороны ЕС для помощи Греции

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие часы активирует Европейский механизм гражданской обороны для помощи охваченной лесными пожарами Греции, где погибли уже около 50 человек. Как передает Арменпресс, об этом заявил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС.

"Мы завершаем анализ ситуации, механизм гражданской обороны будет активирован в ближайшие часы", - сообщил он. По словам еврочиновника, мониторингом ситуации с катастрофическими лесными пожарами в Греции сейчас занимается Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, который "обеспечит выделение странами сообщества необходимых средств и возможностей для помощи Греции". Речь в первую очередь идет об отправке в Грецию пожарных самолетов и вертолетов, других мобильных средств тушения пожаров, бригад пожарных и спасателей, о предоставлении медицинских бригад, а также, в случае необходимости, медикаментов, респираторов и средств индивидуальной защиты для персонала, занимающегося тушением пожаров.