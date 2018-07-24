Конгрессмены США призывают Трампа встретиться с Николом Пашиняном

Сопредседатели комиссии Конгресса США по армянским вопросам начали сбор подписей среди членов Конгресса США, чтобы обратиться к президенту Трампу с призывом встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который планирует посетить США в сентябре, когда в Нью-Йорке будет проходить заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает комитет Айдата АРФД США.

Инициаторами письма стали сопредседатели комиссии Конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Палоне, Джекки Спир, Дейв Тротт, Дэвид Валадао, а также Гус Биллиарский и Адам Шиф. Они уверены, что эта встреча будет способствовать дальнейшей интеграции Армении в мировую экономику, росту торгового оборота с США и инвестиций.

По их словам, нет сомнений, что эта встреча важна с позиций создания крепкой оси военного сотрудничества между обеими странами.

Инициативу приветствовал директор комитета Айдата АРФД США Арам Ампарян.