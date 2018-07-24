Среди жертв и пострадавших от пожаров в Греции граждан Армении и армян нет: Посольство Армении в Греции

Посольство Армении в Греции сообщает, что, по предварительным данным, среди жертв и пострадавших от пожаров в Греции граждан Армении и армян нет.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Греции находится в постоянной связи с местными властями и представителями армянской обшины.

Как сообщалось ранее, посольство Армении в Греции задействовало горячую линию для пострадавших от пожаров в Аттике и других районах граждан Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Греции.

«В случае наличия сведений о жертвах или раненых просим звонить по номерам (+30) 2106831130 или (+30) 6989479827»,- сказано в сообщении.

На данный м омент сведений о пострадавших от пожаров в Аттике и других районах гражданах Армении нет.

Число погибших в результате природных пожаров в пригородах Афин возросло до 50. Не менее 156 человек пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник греческая телерадиовещательная корпорация ERT.

Ранее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос приводил данные о 20 погибших и 69 госпитализированных.

По сведениям ERT, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Более 700 человек спасены специальными службами и рыбаками с пляжей, куда люди бежали от огня.

Как передает телеканал, к утру вторника большинство пожаров удалось взять под контроль. Стих сильный ветер, способствовавший распространению пламени в последние дни. В операции по тушению огня задействованы пожарные самолеты и вертолеты.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни температура воздуха достигает 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.