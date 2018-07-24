В ИТУ «Армавир» обнаружили резиновые перчатки, наполненные остро пахнущей жидкостью

В ИТУ «Армавир» МЮ Армении 23-го июля, в 17:30, во время досмотра, проводимого на основе оперативной информации, в передаче, доставленной одному из заключенных, в таре из-под жидкости для мытья посуды обнаружили и конфисковали 2 резиновые перчатки, наполненные остро пахнущей жидкостью. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Обнаруженные артефакты направлены на судебно-химическую экспертизу.

Готовятся материалы.