Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

В ИТУ «Армавир» обнаружили резиновые перчатки, наполненные остро пахнущей жидкостью


В ИТУ «Армавир» МЮ Армении 23-го июля, в 17:30, во время досмотра, проводимого на основе оперативной информации, в передаче, доставленной одному из заключенных, в таре из-под жидкости для мытья посуды обнаружили и конфисковали 2 резиновые перчатки, наполненные остро пахнущей жидкостью. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Обнаруженные артефакты направлены на судебно-химическую экспертизу.

Готовятся материалы.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации