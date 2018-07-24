Глава МИД ФРГ заявил, что Европа не позволит Трампу запугать себя импортными пошлинами

Европа не позволит президенту США Дональду Трампу запугать себя импортными пошлинами. Такую позицию высказал во вторник в своем Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас перед вылетом в Японию и Южную Корею, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Никто не может быть заинтересован в импортных пошлинах, ведь в конечном итоге будут только проигравшие", - отметил он. "Европа не позволит президенту Трампу запугать себя, - подчеркнул Маас. - Если мы однажды это сделаем, то в будущем нам придется чаще сталкиваться с подобным отношением".

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории США. Агентство Bloomberg сообщало, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.