СМИ: во Вьетнаме 27 человек погибли из-за вызванных тайфуном наводнений и ливней

Наводнения и ливни, вызванные тайфуном "Шон Тинь", привели к человеческим жертвам во Вьетнаме. На данный момент известно о 27 погибших, семи пропавших без вести и 26 пострадавших. Как передает Арменпресс, об этом во вторник со ссылкой на вьетнамский Центральный комитет по предотвращению стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа".

18 июля тайфун обрушился на прибрежные районы Вьетнама. Он принес сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения и оползни, от которых пострадали многие северные и центральные провинции страны.

По данным Центрального комитета, из-за стихии полностью разрушены 243 дома, погибли 6500 голов скота и затоплены более 81 тыс. гектаров рисовых полей.

По информации метеорологической службы Вьетнама, проливные дожди и штормовой ветер в северных провинциях не прекратятся во вторник и в среду.

Сейчас тайфуны бушуют на территории соседних с Вьетнамом стран. Власти Китая из-за тайфуна "Ампил" эвакуировали 400 тыс. человек.

ФОТО: REUTERS / Kham