Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил со столетним юбилеем Всеармянского спортивного союза. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В поздравлении сказано:

“Дорогие соотечественники,

дорогие члены Всеармянского спортивного союза,

поздравляю со столетним юбилеем основания старейшей и крупнейшей общеармянской юношеской структуры!

Учрежденный в Константинополе Всеармянский спортивный союз (Оментмен) попытался объединить вокруг себя и сохранить чудом спасшихся от Геноцида армян, стал родоначальником скаутского движения и сеятелем этих идей в армянской жизни.

Всегда оставаясь верным девизу “Поднимись и подними!”, союз, как фактор сохранения армянства, нашел в себе силы встать во весь рост в армянских общинах Спюрка. И целое столетие проводил поистине неоценимую работу – через физвоспитание и духовно-культурное образование вывел на общественно-политическую арену поколения с национальным самосознанием.

Дорогие оментменовцы,

весьма рад, что вековой юбилей основания союза празднуете на родине-матери. К сожалению, отсутствуя в эти дни из Армении, не могу принять участия в ваших торжествах.

Поэтому, издалека вновь поздравляю со столетним юбилеем Всеармянского спортивного союза. Желаю, чтобы в жизни вас всегда сопровождали светлые скаутские идеи, пусть и вдали от родины, но чтобы всегда жили жизнью Отчизны и осуществляли программы совместно с Арменией и Арцахом, где вас с любовью ждут сотни тысяч ваших ровесников”.