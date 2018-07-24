Однопартийцы Эрдогана напали на выступавшего в Меджлисе оппозиционного депутата

23-го июля члены фракции «Справедливость и развитие» - однопартийцы президента Турции Эрдогана, напали на выступавшего в Меджлисе оппозиционного депутата из Демократической партии народов Ахмета Шыка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет». Нападавших разозлила критика в их адрес.

В частности, Ахмет Шык выразил протест в связи с отсутствием в стране свобод и правосудия. «Вашу агрессию в отношении высказывающих истину вы питаете собственным бессилием. Вашей морали недостаточно»,- сказал депутат. После этих его слов оппоненты из фракции «Справедливость и развитие» подялись на трибуну, ведущему заседание пришлось прервать его на 5 минут, однако дисциплинарному взысканию подвергли оратора, а не нападавших. Ахмета Шыка удалили с 2 заседаний Меджлиса.

Позже он записал на своей странице в Twitter:«Истина причиняет им боль».