Reuters: Южная Корея сократит число охранных постов на границе с КНДР

Министерство национальной обороны Республики Корея намерено сократить количество караульных постов в демилитаризованной зоне на границе с КНДР. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

В рамках этого плана, как ожидается, в том числе будет уменьшено число южнокорейских военнослужащих, обеспечивающих патрулирование в этом районе. О масштабах и конкретных сроках сокращения не сообщается.

Эти меры начнут осуществлять в тестовом режиме, а при отсутствии чрезвычайных обстоятельств и усиления напряженности на границе сокращение продолжится.

Межкорейский саммит прошел 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом и стал первой встречей лидеров Республики Корея и КНДР более чем за 10 лет. По итогам переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В документе указывается, что стороны "будут вместе работать для того, чтобы демилитаризованная зона стала по-настоящему мирной территорией".