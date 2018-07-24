«Лидиан Армения» не имеет никакого отношения к возбужденному СК РА уголовному делу: пояснения компании

ЗАО «Лидиан Армения», комментируя сообщение Следственного комитета РА под заголовком «Уголовное дело возбуждено по предполагаемому факту умышленного сокрытия сведений о загрязнении окружающей среды» и распространение в СМИ этой информации, выражает свое возмущение и недоумение – в связи с злоупотреблением в сообщении именем компании, так и в связи с явным искажением некоторыми СМИ содержащихся в сообщении сведений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Лидиан Армения».

«Заявляем, что ЗАО „Лидиан Армения” не имеет никакого отношения к возбужденному уголовному делу и фигурирующим в нем лицам и проявит последовательность в вопросе привлечения в установленном законом порядке к ответственности лиц, злоупотребляющих именем компании и порочащих ее деловую репутацию», – указывают в компании.

Компания расценивает и попытки некоторых СМИ представить возбужденное против должностных лиц министерства охраны природы РА уголовное дело как уголовное дело, возбужденное против компании «Лидиан», и упоминание в распространенном Следственным комитетом сообщении имени компании ЗАО «Лидиан Армения» как умысел и проявление антипропаганды против компании.

«Компания „Лидиан Армения” никогда не скрывала каких-либо сведений от компетентных органов, а лица, входящие в органы управления ЗАО, уверены, что компания следовала всем установленным законодательством РА экологическим требованиям.

Требуем от СМИ, которые представили сообщение Следственного комитета как возбужденное против «Лидиан» уголовное дело, опровергнуть эту информацию, так как такого уголовного дела в отношении компании в Следственном комитете не возбуждено.

В то же время рассчитываем, что следственные органы в случае с уголовными делами, возбужденными на основе предположений частных лиц, впредь будут воздерживаться от неуместных упоминаний имени крупнейшего инвестора страны с учетом того, что подобные запутывающие сообщения негативно сказываются на рейтинге компании и страны на международном инвестиционном рынке», – подчеркивается в заявлении.