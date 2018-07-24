СМИ: число жертв лесных пожаров около Афин возросло до 50

Число погибших в результате природных пожаров в пригородах Афин возросло до 50. Не менее 156 человек пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила во вторник греческая телерадиовещательная корпорация ERT.

Ранее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос приводил данные о 20 погибших и 69 госпитализированных.

По сведениям ERT, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Более 700 человек спасены специальными службами и рыбаками с пляжей, куда люди бежали от огня.

Как передает телеканал, к утру вторника большинство пожаров удалось взять под контроль. Стих сильный ветер, способствовавший распространению пламени в последние дни. В операции по тушению огня задействованы пожарные самолеты и вертолеты.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни температура воздуха достигает 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.