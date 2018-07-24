Армяно-итальянский центр, «Джайка»: Министерство культуры Армении активно сотрудничает с зарубежными посольствами

Министерство культуры Армении достигло соглашений с рядом зарубежных посольств по осуществлению совместных программ. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала министр культуры Армении Лилит Макунц. По ее словам, встречи с послами, кроме протокольного содержания, посвящены также обсуждению уже действующих программ и возможностей совместной работы.

«В частности, с гослом Грузии достигнута договоренность об организации обмена концертными программами и выставками. С послом Японии мы делаем программу «Джайка». Они предоставили нам грант в виде оборудования, которое позволит проводить оценку и экспертизу художественных ценностей, думаю, программа откроется в течение месяца»,- сказала министр культуры Армении Лилит Макунц. По ее словам, в августе откроется Армяно-итальянский культурный центр, это будет единственный подобный центр в регионе, который серьезно поможет в охране памятников культуры.

«С ;послом Франции мы сотрудничаем в рамках гранкофонии, с послом Германии – в области литературы»,- сказала министр культуры Армении Лилит Макунц. По ее словам, есть множество интересных программ, которые будут осуществляться шаг за шагом.

Роза Григорян