Европейские индексы - 23-07-18

МОСКВА, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.10% и составил 12548.57 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 5378.25 пункта, британский FTSE снизился на 0.30% и составил 7655.79 пункта, а российский RTSI вырос на 1.38% и составил 1129.92 пункта.