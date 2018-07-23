Депутат Национального собрания Республики Арцах Арсен Арстамян подал заявление об отставке. В этой связи председатель НС АшотГулян выступил с заявлением.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в заявлении председателя НС говорится:

“23-го июля председатель НС Республики Арцах Ашот Гулян выступил с заявлением, в котором говорится: «Согласно части 1 статьи 138 закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", объявляю, что 23-го июня депутат Национального собрания Республики Арцах Арсен Арстамян подал заявление об отставке.

«Согласно части 2 статьи 138 закона "Регламент Национального собрания", если депутат подачей письменного заявления в течение одной недели отзывает своего заявления об отставке, тогда председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, если же он не отзывает своего заявления, то составляется протокол о завершении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания и направляет в Центральную избирательную комиссию. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола”.