Министр обороны Армении принял посла и новоназначенного военного атташе Германии

Министр обороны Армении Давид Тоноян 23 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера и военного атташе Торстена Айтиса в связи с его аккредитацией в Армении (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, министр поздравил новоназначенного военного атташе в Армении и пожелал ему успехов в миссии.

Отметив, что сотрудничество с Германией находится на высоком уровне и реализуется в нескольких форматах - 15-20 ежегодных мероприятий по обмену опытом, сотрудничество в области военного образования и т.д., Давид Тоноян подчеркнул, что краеугольным камнем двустороннего сотрудничества в области обороны является совместное участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.

Посол Кислер подчеркнул важность сотрудничества с Арменией для Германии и отметил, что немецкая сторона готова продолжить обсуждение перспектив развития сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии соприкосновения между арцахско-азербайджанскими вооруженными силами и на армяно-азербайджанской государственной границе.