Азиатские индексы - 23-07-18

ТОКИО, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.33% и составил 22396.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1738.70 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.07% и составил 2859.54 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 28256.12 пункта.