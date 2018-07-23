ЕСПЧ начал коммуникацию по 11 делам из Азербайджана

Европейский суд по правам человека приступил к расследованию еще 11 жалоб из Азербайджана, направленных в 2015-2017 гг. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, они связаны с арестами банковских счетов представителей НПО и юристов, а также арестованных в связи с Нардаранскими событиями.

Как сказано в сообщении ЕСПЧ, 4 жалобы связаны с замораживанием прокуратурой банковских счетов представителей гражданского общества в рамках уголовного дела против НПО. Заявителями являются: Сардар Гасымов, Саадат Мехтиева, Ульвия Ахундова и фирма "Адыль Исмайлов и партнеры".

Заявители считают необоснованными аресты из банковских счетов и просят ЕСПЧ признать нарушение их прав, гарантированных статьей 1 (права собственности) Протокола 1 Европейской конвенции прав человека, статьи 10 (право на свободу выражения).

6 заявлений связаны с арестами в связи с Нардаранскими событиями: о привлеченных к административной и уголовной ответственности Ахсана Нурузаде, Элимдара Исмайлова, Севды Сулеймановой, Ханлара Дадашова, Рахима Bелиева и Юсифа Гараева.

Истцы считают нарушенными их права по ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 8 (право уважения личной и семейной жизни).

Еще одна жалоба подана от имени гражданина Турции Таджи Шентюрка, задержанного в Азербайджане и выданного Турции по так называемому делу "Фето" (Фетулла Гюлена).

Шентюрк был выдан, несмотря на его обращение в УBКБ ООН за политическим убежищем и угроз его пыток в Турции. ЕСПЧ направил правительству вопросы по этим делам.