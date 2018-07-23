Президент Республики Арцах провел встречи с представителями сфер территориального управления и сельского хозяйства
В рамках консультаций по внутри- и внешнеполитическим вопросам президент Республики Арцах Бако Саакян 23 июля встретился с представителями сфер территориального управления и сельского хозяйства. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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