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Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ЕАЭС и двустороннего сотрудничества


Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, В.Путин и Н.Пашинян обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества.




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