Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ЕАЭС и двустороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, В.Путин и Н.Пашинян обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества.